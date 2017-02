Apple verkocht nooit meer iPhones dan nu

Apple heeft in het fiscale eerste kwartaal van 2017 een recordaantal iPhones verkocht. In totaal werden 78,3 miljoen mobiele telefoons aan de man gebracht. Dit is het eerste volledige kwartaal waarin de nieuwe iPhone 7 en 7 Plus verkocht werden. Apples vorige record was 74,8 miljoen verkochte telefoons in het eerste kwartaal van 2016. Behalve iPhones verkocht Apple ook 13,1 miljoen iPads en 5,4 miljoen Mac-computers. Verkoopaantallen van andere producten zoals de Apple Watch en de Apple TV geeft de techreus niet.

Het bedrijf uit Cupertino doet het daarmee beter dan verwacht. De eerste drie kwartalen van 2016 vielen tegen. Omzet kromp toen nog onder druk van de groeiende concurrentie, onder meer van concurrenten als Huawei. Dat Apple het jaar toch nog met groei kon afsluiten had veel te maken met de laatste drie maanden. Het laatste kwartaal van 2016 was Apple's beste kwartaal ooit, met de hoogste kwartaalomzet uit zijn geschiedenis. De iPhone 7 wist daarmee in de laatste drie maanden Apple's jaar toch nog goed te maken, en het model gaat nu op dat elan verder. In totaal leverden alle verkopen Apple een omzet van 78,4 miljard dollar (ongeveer 72,6 miljard euro) en een winst van 17,9 miljard dollar. Dat is zo'n 16,6 miljard euro.