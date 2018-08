Apple verwijdert 25.000 apps uit Chinese App Store

Het cijfer van 25.000 komt van de Chinese staatszender CCTV. Die zender is ook degene die het verhaal naar buiten bracht. Volgens nieuwsdienst Bloomberg worden 4.000 van de apps omschreven als gok-apps. Het zijn ook deze apps waarop Apple zelf de nadruk legt in een persmededeling. "Gok-apps zijn illegaal en worden niet toegestaan in de App Store in China," aldus een woordvoerder. "We hebben al verschillende apps verwijderd en bannen ook ontwikkelaars die proberen om illegale gok-apps te distribueren in onze App Store."

Apple moet om de zoveel tijd een reeks apps verwijderen om tegemoet te komen aan de Chinese wet. Zo werden eerder ook al een reeks apps voor VPN-diensten weggehaald. Ook de app van de krant The New York Times is gebannen.