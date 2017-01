Apple verwijdert app van New York Times in China

Volgens de Apple-woordvoerster gaf de app bij het merendeel van de Chinese gebruikers al enige tijd geen enkele informatie meer weer. Het bedrijf kreeg van de Chinese autoriteiten de boodschap dat de app indruist tegen de lokale regelgeving. 'Daarom moest de applicatie verwijderd worden uit de Chinese appstore.'

Chinese gebruikers van iPhones en dies meer kunnen voortaan de app niet meer downloaden. Zodra de situatie zou wijzigen, zal Apple de app opnieuw beschikbaar stellen.

The New York Times en Peking liggen al langer in de clinch, sinds het blad in 2012 verschillende artikels publiceerde over de rijkdom van leden van de politieke elite. Zo werd het vermogen van de familie van ex-premier Wen Jiabao op 2,7 miljard dollar geschat. Begin 2014 moest een journalist van de krant China verlaten omdat hij geen visum kreeg.

De censuur van het communistisch regime treft meerdere sociale netwerken of westerse media. In december eiste China nog een 'veilig en controleerbaar' internet. Het land wil 'belangrijke informatieproducten en -diensten' van Chinese en buitenlandse bedrijven pas op de markt toelaten als uit een keuring blijkt dat ze veilig zijn. Ook Apple zelf heeft er moeite mee, met de apps iTunes Movies en iBooks die vorig jaar niet langer toegankelijk werden.