Apple verwijdert podcasts met complottheorieën

De maanlanding was vals, 9/11 was een inside job, radartorens worden gebruikt om het weer te manipuleren en de overheid vergiftigt water om kikkers homoseksueel te maken. Het zijn maar enkele van de samenzweringstheorieën die verspreid worden door complotdenker Alex Jones, bekend om zijn agressieve stijl. Met zijn mediabedrijf InfoWars bereikt Jones, die zichzelf een libertariër noemt, een grote schare volgers die het ook niet zo begrepen hebben op de overheid.

Die kregen via een van zijn radio-uitzendingen ook te horen dat de Amerikaanse overheid in 2012 de schietpartij op de school in Sandy Hook zelf in scène zette om strengere wapenwetten af te dwingen. In april dienden twee families van kinderen die daarbij gestorven zijn, klacht in tegen Jones.

Eind vorige maand besloten techbedrijven strenger op te treden tegen de vuilspuiterij van Jones. Facebook kondigde al aan het persoonlijke account van Jones dertig dagen te blokkeren. YouTube schorste het InfoWars-kanaal, dat 2.4 miljoen volgers heeft, voor negentig dagen. En vorige week haalde ook Spotify bepaalde afleveringen offline.

Nu wil ook Apple Jones niet langer een podium geven om zijn complottheorieën te verspreiden. Opvallend is dat Apple besloot om meteen de volledige podcasts te verwijderen, en niet bepaalde afleveringen.

Zondagavond bevestigde het bedrijf aan de website Buzzfeed News dat het vijf van de zes InfoWars-podcasts verwijderd heeft. Daaronder de 'War Room'-podcast die dagelijks gehost wordt door Alex Jones. "Apple tolereert geen hate speech", zei een woordvoerder. "We hebben duidelijke richtlijnen die een veilige omgeving voor al onze gebruikers moeten garanderen. Podcasts die deze richtlijnen schenden, worden verwijderd, waardoor ze niet langer beschikbaar zijn om te downloaden of te streamen. We geloven in het tonen van een breed spectrum aan opinies, zolang mensen ook respect hebben voor wie een andere mening heeft."

Maandag kondigde ook Facebook aan dat het vier pagina's van InfoWars offline gehaald heeft. Het bedrijf benadrukt dat het dat niet gedaan heeft omdat de pagina's vals nieuws verspreiden, maar wel omdat ze "geweld verheerlijken" en "dehumaniserende taal gebruiken om mensen te beschrijven die transgender, moslims en immigranten zijn."

De vraag of dergelijke podcasts en pagina's verwijderd moeten worden, plaatst techbedrijven voor een moeilijk dilemma. Dat Jones nu in de ogen van zijn aanhangers gemuilkorft wordt, kan hen nog meer in hun irrationele overtuigingen versterken.