Apple werkt aan AI-chip

Apple werkt aan een processor die berekeningen op neurale netwerken moet versnellen. Dat maakt de Apple Neural Engine - zoals de chip genoemd wordt -geschikt om AI-taken als gezichts- of spraakherkenning efficiënt uit te voeren. De chip werd al getest in prototypes van de toekomstige iPhones. Dat meldt persbureau Bloomberg.

In april liet de techreus ook al weten dat het haar eigen grafische chip zou gaan produceren. Een AI-chip zou dus passen in de handelswijze van Apple om steeds meer eigen hardware te gaan ontwikkelen.

Dat de iPhonemaker meer artificiële intelligentie in haar producten wil integreren is ook geen verrassing. De persoonlijke assistent Siri was daarin een eerste stap. Intussen trok Apple enkele AI-experts aan en in december maakte het voor het eerst de resultaten van haar onderzoek openbaar. Een maand later voegde de techreus zich bij een onderzoeksgroep naar kunstmatige intelligentie, waar ook Amazon, Facebook, Google, IBM en Microsoft al lid van waren.

Revolutie in artificiële intelligentie op komst

Door het uitbrengen van een chip die specifiek ontwikkeld is om AI-taken uit te voeren, zou Apple haar concurrenten volgen. Die zijn zich al langer aan het klaarstomen om de leiding over de revolutie in artificiële intelligentie op te nemen. Google kondigde vorig jaar al haar TPU aan (Tensor Processing Unit). Tijdens de I/O-conferentie eerder deze maand werd de opvolger van deze AI-chip aangekondigd, die nu ook beschikbaar is voor klanten van Googles clouddiensten. Ook Nvidia ontwikkelde een AI-chip, die over drie jaar in zelfrijdende auto's zal opduiken. Zelfrijdende auto's leunen zwaar op artifiële intelligentie en ook Apple liet daarin eerder haar interesse blijken.