Apple werkt aan sensor voor diabetici

Nu moeten diabetespatiënten verschillende keren per dag prikken of tweewekelijks een pleister plakken met een naaldje dat onderhuids de suikerwaarden meet. Mogelijk wordt die bloedprik binnenkort verleden tijd. Een team van Apple zou werken aan optische sensoren die de bloedsuikerspiegel kunnen monitoren. Met sensoren die licht door de huid laten schijnen, kunnen glucosewaarden opgemeten worden zonder dat de huid moet doorprikt worden.

Daarvoor heeft Apple intussen een dertigtal biomedische ingenieurs in dienst, vertelden verschillende bronnen aan de financiële nieuwszender CNBC. Het project wordt nog geheim gehouden door Apple, maar zou al vijf jaar lopen en al in een vergevorderd stadium zitten. Zo zou Apple haalbaarheidstesten hebben uitgevoerd en consultants hebben ingehuurd die moeten uitzoeken hoe de sensoren best vormgegeven gaan worden.

De meest voor de hand liggende mogelijkheid daarvoor lijkt de Apple Watch te zijn. Die telt nu al stappen, verbande calorieën en je hartslag. Steve Jobs had steeds voor ogen dat wearables zoals smartwatches in de toekomst al je lichaamseigenschappen zullen gaan monitoren. Volgens CNBC zou Jobs het onderzoek naar de optische sensoren destijds nog opgezet hebben. Als de uitvinding succesvol kan geïmplementeerd worden, kan het de Apple Watch helpen omvormen van een gadget tot een onmisbaar instrument.

Geloofwaardig?

Hoewel Apple het nieuws zelf niet wil bevestigen, lijkt de berichtgeving van CNBC betrouwbaar en geloofwaardig. Vorig jaar vertelde Apple-CEO Tim Cook dat zijn bedrijf zich steeds meer zou gaan focussen op medische functies. Apple is bovendien niet het enige bedrijf dat nieuwe technologie wil ontwikkelen om de bloedsuikerspiegel te monitoren. Vorig jaar investeerde Google's moederbedrijf Alphabet samen met de Franse farmaceut Sanofi 500 miljoen dollar in de strijd tegen diabetes. Eerder kondigde Alphabet ook een samenwerking met Novartis aan om de bloedsuikerspiegel te meten via een slimme contactlens - maar dat project is totnogtoe weinig succesvol gebleken. In eigen land werkt de Gentse start-up Indigo, een spin-off van imec en de UGent, eveneens aan een lichtsensor om het glucosegehalte in het bloed te meten.