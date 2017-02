Apple wil ARM én Intelchip in volgende MacBook

De chip heeft de codenaam T310 en is volgens bronnen van Bloomberg vergelijkbaar met de chip die momenteel de Touch Bar aanstuurt. De bedoeling is dat de processor taken overneemt terwijl de laptop in slaapstand ('Power Nap') zit.

Het gaat daarbij onder meer over het ophalen van mails, installeren van updates en synchroniseren van agenda's zonder dat het scherm aanstaat.

Het voordeel van zo'n chip is dat de MacBook in rustmodus minder stroom verbruikt omdat taken op de, doorgaans zuinigere, ARM-chip worden uitgevoerd in plaats van een Intel processor. Dat kan een positieve invloed hebben op de batterijduur. Plannen om Intel volledig te vervangen als hoofdprocessor op de MacBook zouden er niet zijn.