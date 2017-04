Apple wil enkel nog gerecycleerde materialen gebruiken

In het document legt Apple uit dat het van plan is een gesloten kringloop te creëren waar het enkel gebruikmaakt van hernieuwbare grondstoffen of gerecycleerde materialen. Het bedrijf heeft wel nog geen idee hoe het dit zal realiseren. "We doen iets wat we eigenlijk nooit doen, we kondigen een doel aan voordat we volledig weten hoe het zullen aanpakken", zegt Lisa Jackson, onderdirecteur van de milieuafdeling bij Apple in een interview met Vice News. De technologiereus heeft zichzelf voorlopig ook geen concrete deadline opgelegd om deze doelstelling te bereiken.

Apple wil als gevolg ook zijn afhankelijkheid van mijnen op een dag volledig beëindigen. Dat is belangrijk omdat het bedrijf grondstoffen gebruikt die vaak geassocieerd worden met mijnen die bekendstaan om misbruik, kinderarbeid en milieuvervuiling. Na de verslaggeving van The Washington Post vorig jaar over de arbeidsomstandigheden in de kobaltmijnen van Congo, startte Apple samen met andere techgiganten de 'Responsible Cobal Initiative' om mishandeling te gaan.

Uit een recent rapport van Greenpeace blijkt dat slechts minder dan zestien procent van het globale elektronische afval in 2014 gerecycleerd werd. "Zelfs wanneer het elektronisch afval door een erkende recycleerder behandeld werd, zorgde het design vaak voor een uitdaging bij veilige en efficiënte recyclage. Demontage is vaak opzettelijk moeilijk gemaakt...", aldus Greenpeace.