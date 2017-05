Apple wil je slaap analyseren via aankoop Beddit

Beddit verkoopt slaapmonitors van ongeveer 138 euro die op je matras geplaatst kunnen worden. De Beddit 3 kan slaapdata analyseren zoals bijvoorbeeld slaaptijd, hartslag, beweging, temperatuur en snurken. Het voornaamste voordeel is dat je geen tracker aan je lichaam moet hangen of er zelfs moet aan denken om het te activeren. Eenmaal de monitor aan je bed vastgemaakt is, kan je het vergeten.

Volgens Bloomberg werkt Apple al enige tijd aan een functie om je slaap te volgen. Vermoedelijk is het bedrijf geïnteresseerd in de data en software van Beddit. Het kan ook simpelweg een manier zijn om de ingenieurs van de Finse slaaptracker voor Apple te laten werken. Apple heeft deze tactiek in het verleden al een aantal keer gebruikt bij andere overnames.