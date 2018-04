'Apple wil vanaf 2020 samenwerking met Intel stopzetten en eigen computerchips maken'

Apple maakt voor de chips voor haar iPhones, iPads, Apple TV's en Apple Watches nu al geen gebruik meer van een externe leverancier. Alle toestellen die op iOS draaien, zijn voorzien van processoren die Apple zelf ontwikkeld heeft, op basis van ARM-technologie. MacBook's en Mac-desktops daarentegen, zijn uitgerust met Intel-processoren en draaien daardoor op MacOS. Het gebruik van verschillende technologie is voor Apple een obstakel om haar toestellen beter te laten samenwerken.

Eerder was bekend dat Apple aan een nieuw softwareplatform werkt, dat eind dit jaar zal uitkomen en moet toelaten om iPhone- en iPad-apps op Mac-book's te laten draaien. Ontwikkelaars hoeven dan maar één app te schrijven die op beide systemen werkt. Het is niet ondenkbaar dat iOS en macOS op termijn omgevormd zal worden tot één OS-platform, dat geoptimaliseerd is voor ARM-processoren. Bovendien zou het Apple beter uitkomen als het zelf zou kunnen bepalen wanneer het nieuwe chips introduceert. Daarvoor zou Intel dus helemaal het veld moeten ruimen.

Dat zou van Apple de enige pc-bouwer maken die voor zijn eigen processoren zorgt. Dell, HP, Lenovo en Asus gebruiken chips van Intel. Intel behaalt ongeveer vijf procent van zijn jaarlijkse omzet door zijn samenwerking met Apple. Die samenwerking zou al stopgezet kunnen worden in 2020. De beslissing is nog niet definitief, maar het aandeel Intel kreeg maandag op de beurs al een flinke opdoffer.