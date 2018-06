Apple zou overstappen naar USB-C

Apple zou van zijn eigen Lightning-standaard overstappen op USB-C. Dat schrijft de website DigiTimes. Apple zelf reageert nooit op dit soort berichten.

De stap zou logisch zijn omdat Apple zijn laptops ook uitrust met USB-C. Een iPhone is nu alleen met een adapter te gebruiken op deze nieuwste apparaten. Daarnaast is USB-C gebruiksvriendelijker omdat het sneller laadt en het niet uitmaakt hoe je de stekker in de telefoon steekt. USB-C is dan ook aan het uitgroeien tot een wereldwijde standaard: vrijwel alle nieuwe Android-telefoons zijn er mee uitgerust.

Anderzijds is Lightning deel van de intellectuele eigendom van Apple zelf, en van het MFi licentieprogramma. Dat staat voor Made for iPod/iPhone/iPad, en het komt er kortweg op neer dat makers van kabels en andere accessoires voor elk verkocht Lightning-product een bedrag doorstorten aan Apple. Iets wat met de gestandaardiseerde USB-C verleden tijd zou zijn. (ANP/EB)