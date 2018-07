Aptoide, een alternatief voor de Google Play Store, klaagt over oneerlijke concurrentie

De klacht is ingediend bij de Europese Commissie. Ze komt er kort voor een Europese beslissing over mogelijk machtsmisbruik met Android. Google-moeder Alphabet zou daar binnenkort een miljardenboete voor krijgen. Aptoide is in die zaak ook een belangrijke klager.

Aptoide zegt dat de virusbestrijding op Android, Google Play Protect genaamd, gebruikers waarschuwt om Aptoide te verwijderen. Via de winkel zouden ze namelijk schadelijke apps kunnen downloaden. Wie de waarschuwing negeert en Aptoide houdt, zou de app-store niet meer kunnen gebruiken. ''Erg agressief'', zegt Aptoide-topman Paulo Trezentos.