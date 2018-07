Aquafin beheert incidenten met Infoland

Aquafin zal gedurende meerdere jaren de softwaremodule 'Melden & Analyseren' van softwarebedrijf Infoland inzetten voor het registreren en opvolgen van afwijkingen en meldingen in het algemeen. De 'incident management software' laat toe om formulieren en workflows te definiëren die de meldingen beter moeten verwerken. "De grote flexibiliteit van de formulieren en de workflows is slechts één van de redenen waarom we uiteindelijk voor Infoland hebben gekozen", zegt Nadine Bogaerts, projectmanager continue verbetering bij Aquafin. De samenwerking tussen beide partijen tijdens de inrichting van de software en het gunstige licentiemodel zijn andere punten die Bogaerts naar voor schuift. Uiteindelijk zullen 1.100 gebruikers aan de slag moeten met de software.

Infoland is een Nederlande aanbieder van gespecialiseerde software in incident management maar ook document- & procesmanagement, risicomanagement, auditmanagement en e-learning. Het bedrijf bestaat zo'n 20 jaar en telt naar eigen zeggen meer dan een kwart miljoen gebruikers in zowel België als Nederland. 67% van de Vlaamse ziekenhuizen zou ook gebruik maken van de software, aldus Infoland dat in België een vestiging heeft in Mol.