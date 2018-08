Argenta: 'Impact IT-panne op resultaten is verwaarloosbaar'

Het klantenbestand van de spaarbank groeide verder aan, zegt het bedrijf zonder cijfers te geven. De nieuwe kredieten groeiden met 20 procent in België, maar daalden in Nederland met 9 procent "in een sterk concurrentiële markt". De bank zag haar kosten toenemen door de blijvende investeringen in ICT-platformen, digitalisering en hogere banktaksen.

Begin april liep een upgrade van de IT-systemen in het honderd bij Argenta. Klanten konden dagenlang niet internetbankieren. "Het vertrouwen van de klanten in Argenta blijft sterk", zegt CEO Lauwers nu. "De lancering van het nieuwe bankplatform verliep moeizamer dan verwacht, maar de impact op de resultaten is verwaarloosbaar."