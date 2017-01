Arrestatiebevel voor topman Samsung

De topman van Samsung wordt al langer genoemd in een groot corruptieschandaal en nu is het aan een rechtbank in Seoel om al dan niet een arrestatiebevel tegen Lee uit te vaardigen. Hij is de zoon van Samsung-voorzitter Lee Jae-Yong, en de kleinzoon van de oprichter van het bedrijf. Vorige week werd hij 22 uur lang verhoord op verdenking van corruptie. Als zijn arrestatie doorgaat, zou hij de eerste ondernemer zijn die in deze zaak gearresteerd wordt. De aanklager zei dat Lee steekpenningen van totaal ruim 36 miljoen dollar heeft betaald aan een vriend van Park, Choi Soon-Sil.

Lee zou topbestuurders van Samsung onder meer hebben opgedragen om dubieuze organisaties te financieren die werden gerund door de vertrouweling van president Park. De 48-jarige topman zou daar volgens The Korea Herald politieke en zakelijke gunsten voor terug hebben gekregen.