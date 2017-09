Artificiële intelligentie kan seksuele geaardheid voorspellen op basis van een foto

Kan je aan iemands uiterlijk zien of hij of zij homo is? Nogal wat mensen beweren over een 'gaydar' te beschikken, een intuïtief radarsysteem waarmee ze homo's met één blik kunnen onderscheiden van hetero's. Wetenschappelijke studies over het fenomeen zijn echter minder eenduidig. Als een menselijke jury de geaardheid probeert te raden op basis van foto's, dan ligt de succes rate in de meeste studies tussen de vijftig en zeventig procent: ietsje beter dan blind gokken.

Artificiële intelligentie doet het een stuk beter, toont onderzoek van de universiteit van Stanford nu aan. De onderzoekers haalden 35.326 foto's en de vermelding van de geaardheid van 14.776 mensen van een online datingsite. Daarmee trainden ze neurale netwerken om patronen te herkennen. Zo bleken mannelijke homo's gemiddeld een vrouwelijker gezicht, een langere neus, een smallere kaaklijn en een groter voorhoofd te hebben. Bij lesbische vrouwen waren de resultaten omgekeerd, met gemiddeld een kleiner voorhoofd en een bredere kaaklijn. Dat zijn niet de vooroordelen van de onderzoekers, maar wat de patroonherkenningssoftware analyseerde uit de foto's.

De patronen leerden de computer om de geaardheid van een persoon te identificeren. Als het AI-systeem een nieuwe foto te zien kreeg, kon het de seksuele geaardheid voorspellen met een succes rate van 81 procent bij mannen en 71 procent bij vrouwen. Wanneer vijf foto's van dezelfde persoon getoond werden, steeg de nauwkeurigheid naar 91 procent bij mannen en 83 procent bij vrouwen. De onderzoekers legden dezelfde foto's ook voor aan een menselijke jury: die bleek in slechts 61 procent voor de foto's van mannen en slechts 54 procent voor de foto's van vrouwen het juiste oordeel te vellen.

Binnen het onderzoeksteam was er twijfel of ze deze resultaten, die gevaarlijke toepassingen kan hebben, wel moesten publiceren. Ze besloten het uiteindelijk toch te doen omdat ze de bevolking, beleidsmakers en de LHBTQ-gemeenschap willen waarschuwen dat deze technologie misbruikt kan worden door overheden en bedrijven. Ze verwijzen naar landen waar homoseksualiteit verboden is en naar naar China, dat al gezichstherkenningssoftware gebruikt om haar burgers te monitoren. Volgens de onderzoekers kan dit soort technologie de privacy schenden en is er dingend nood aan meer bewustwording en wetgeving.