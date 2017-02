Artilium levert komende vijf jaar MVNO-diensten aan Telenet

Artilium verlengt en breidt zijn MVNE platform agreement uit met Telenet Group en dit voor vijf jaar. MVNE staat voor Mobile Virtual Network Enabler en omvat technologie om virtuele operatoren (MVNO's) op het netwerk van Telenet/Base toe te laten. Zo krijgt Telenet onder meer toegang tot een gestroomlijnd billing & invoicing platform.

Artilium, dat wordt geleid door Bart Weijermars, was eerder al sinds 2004 leverancier bij Base Company, intussen overgenomen door Telenet. In 2013 werd hun contact ook al verlengd, toen voor 3,3 miljoen euro. Het bedrijf is ook zelf actief als operator. Zo nam het onder meer al United Telecom, Ello Mobile en SpeakUp Belgium over.