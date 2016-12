Artilium neemt Ello Mobile over

Artilium, uit Brugge, is gespecialiseerd in (mobiele) telecomplatformen en -diensten. Het nam enkele jaren geleden al United Telecom over, de Belgische telecom service provider die vaste en mobiele telecomdiensten aanbiedt. Het is via dat dochterbedrijf dat Ello Mobile nu wordt binnengehaald. Met de overname is € 300.000 gemoeid, die via nieuw uitgegeven aandelen wordt vervuld.

"Met de aankoop van Ello Mobile en zijn klantenbestand voegen we een spannend merk toe aan onze portfolio, dat niet te vergelijken valt met grote mobiele merken," zegt Bart Weijermans, ceo van Artilium in een persbericht. Ello Mobile is een mvno (een telecomoperator die het netwerk van een andere operator gebruikt) met een focus op het sociale. Zo gaat alle winst van de operator naar een goed doel. Ello Mobile heeft sinds zijn start ondertussen zo'n miljoen euro uitgegeven aan goede doelen. United Telecom heeft al beloofd dat het jaarlijks minimum 50.000 euro zal schenken liefdadigheidsinstellingen in de eerste drie jaar na de overname.