Asus en Philips onderzocht voor mogelijke prijsmanipulatie

Elektronicaproducenten Asus , Philips, Pioneer en Denon & Marantz zouden mogelijk de online prijzen voor hun producten hebben gemanipuleerd door webwinkels een minimumprijs op te leggen. Dat schrijft de Europese Commissie in een persbericht over haar antitrust-activiteiten. Omdat nogal wat webwinkels aan automatische prijsvergelijking doen en via software te prijzen van concurrenten bijhouden, zou die praktijk de prijs van elektronica kunstmatig hoog hebben gehouden.

Het zou onder meer gaan om prijzen van huishoudtoestellen, laptops en muziekapparatuur. De Commissie vertelt er ook bij dat ze het onderzoek op eigen initiatief is begonnen, en dus niet naar aanleiding van een klacht.