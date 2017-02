Asus gaat smartphones verkopen in België

Asus is in ons land een bekende speler op de laptop- en tabletmarkt en is onder meer het bedrijf achter de Eee-pc. Maar onder meer in Azië is het bedrijf ook actief met smartphones. Daarmee trekt het nu ook naar Europa.

Concreet lanceert het bedrijf drie toesteltypes: De ZenFone Go (€149), de ZenFone 3 Max (€199 of €249, afhankelijk van de versie) en de ZenFone 3 (€349, €379 en €399, afhankelijk van de versie). Het goedkoopste model beschikt over een snapdragon 410 1 Ghz met 2 gigabyte RAM en 16 gigabyte opslaggeheugen onder een 5 inch scherm en een batterij van 2.600 mAh.

De ZenFone 3 Max bestaat uit twee modellen. Maar de voornaamste eigenschap is dat die twee een batterij van 4.130 mAH (€199) en 4.100 mAH (€249). Die extra grote capaciteit beschikt ook over reverse charging. Of met andere woorden: hij gaat extra lang mee, maar je kan er ook andere smartphones mee opladen.

Beiden modellen hebben 3GB RAM, 32 GB opslag, dual micro sim/micro-SD slot waarbij de versie van 199 euro beschikt over een MediaTek chip (MT6737) en 5,2 inch scherm en het toestel van 249 euro een Snapdragon 505 MSM8937 octa core processor (1,4 Ghz) heeft.

Tot slot is er de ZenFone 3 die beschikt over een Snapdragon 625 octa-core (2 GHz). Hier gaat het om versies aan 349, 379 en 399 euro en voor dat prijsverschil krijg je 3 of 4 gigabyte RAM, 32 of 64 gigabyte opslag waarbij de twee goedkopere modellen een scherm van 5,2 inch krijgen en het duurste model 5,5 inch beslaat. Hier bedraagt de accu 2.650 mAH.

Laat op het feestje

De Europese lancering van Asus komt niet toevallig enkele dagen voor het Mobile World Congress, waar ook Data News de komende dagen verslag uitbrengt. Maar we vragen ons wel af of Asus nog een kans maakt op de Belgische markt nu zo'n driekwart van de Belgische bevolking vandaag een smartphone heeft.

Dat wil zeggen dat de grote groei uit de markt is, waarbij veel consumenten hun favoriet merk hebben gevonden. Anderzijds mikt Asus deels op een niche met een extra grote batterij die tegelijk andere smartphones kan opladen.