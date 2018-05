Asus komt met ZenFone 5 naar de Belgische markt

De ZenFone 5 was een van de meer opmerkelijke toestellen die in februari op MWC voorgesteld werden, omdat het toestel bijzonder stevige hardware aanbiedt, voor een adviesprijs van € 399.

De smartphone ziet er best goed uit, met een dunne behuizing en een groot 6,2 inch aanraakscherm, mét 'notch'. Asus goochelt hier met een '90% screen-to-body ratio', wat vooral betekent dat de randjes rond het scherm smal zijn gehouden om het toestel in zijn geheel niet veel groter te maken dan het scherm.

Opvallend is dat de telefoon is uitgerust met drie camera's, een selfiecamera vooraan en twee achteraan: eentje van 12MP, met een 120° wide angle als back-up. Net als bij de grotere concurrenten, zoals de Huawei P20, moet AI daarbij helpen om niet alleen twee camera's te doen samenwerken voor betere foto's, maar moeten sensoren bijvoorbeeld ook automatisch de kleurtemperatuur aanpassen aan het omgevingslicht. Ook de ZenFone 5 zet trouwens in op duidelijkere foto's bij laag licht, met een f/1,8 diafragma-lens op de 'hoofdcamera', en een videomodus voor nachtopnames.

De ZenFone 5 heeft een krachtige Qualcomm Snapdragon 636 octa-core chip aan boord, met 6GB aan RAM. Ook qua prestaties zet de fabrikant trouwens in op AI, met bijvoorbeeld een AI Boost die de prestaties moet optimaliseren bij gaming of zware taken. De 3300mAh batterij krijgt dan weer 'AI charging', wat betekent dat het toestel bijhoudt wanneer je gaat slapen. De AI houdt de batterij de hele nacht op ongeveer 80 procent batterijvermogen, en gaat die laatste 20 procent bijladen op de minuten voor je normaliter opstaat. Zo moeten de batterijen langer meegaan.

Tot slot biedt het toestel nog de mogelijkheid aan om een dubbele SIM-kaart te gebruiken, of een SIM-kaart en een SD-kaart. Oh, en er zijn geanimeerde emoji's, want Asus wil echt niet onderdoen voor de concurrenten. Het model is nu verkrijgbaar in de (online) winkel.