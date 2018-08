Asus lanceert compacte ZenBooks zonder randjes

De serie nieuwe ZenBooks, nummertjes 13, 14 en 15, zijn volgens Asus zelf 's werelds meest compacte laptops, omdat ze een frameloos 'NanoEdge' scherm hebben. Dat scherm heeft aan vier zijden een bijzonder dunne rand, en kan bogen op een 'screen-to-body ratio' van 95 procent, wat inderdaad wel een van de hogere is die we al gezien hebben.

Die term, screen-to-body ratio kennen we vooral van de smartphonewereld, en het betekent dat er veel minder 'vulsel' is rond het scherm, de randen zijn dus dunner, wat voor een compacter toestel moet zorgen. Asus slaagt er wel in om de camera toch nog in die smalle rand bovenaan het scherm te stoppen, iets wat bij de Huawei MateBook X Pro - de vorige keer dat we 'screen-to-body ratio' voor een laptop hoorden, in het toetsenbord werd geplaatst. Toch is er in de ZenBook 13 en 14 nog plaats voor een nummerblok, al komt dat in de vorm van een 'NumberPad', een touchpad dat moet dubbelen als numeriek toetsenbord.

Het resultaat is een opvallend kleine, lichtgewicht laptop. Het model met een 14-inch scherm blijkt bijvoorbeeld kleiner dan het 13-inch model van de vorige generatie. Enige vraag die we ons bij dat gebrek aan 'bezels' of randen stellen is hoe stevig dat alles in de praktijk is. Zeker omdat de Zenbooks ook bijzonder dun zijn. Ze wegen iets meer dan een kilogram (tot 1,7 kg voor de 15 inch versie).

Naast de compacte Zenbook 13/14/15 toestellen komt Asus ook uit met een model voor creatieve professionals, de ZenBook Pro 14. Dat toestel moet hogere prestaties leveren en komt met 'ScreenPad' technologie, een intelligent touchpad waarop je bijvoorbeeld kan tekenen.

En dan zijn er nog de Zenbook Flip 13 en 15, die dan weer 's werelds meest compacte convertibele laptops moeten zijn. De notebooks hebben een scherm dat omklapt zodat het toestel kan dubbelen als tablet.