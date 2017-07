ASZ gaat patiëntendossier digitaliseren met nexuzhealth

Nexuzhealth is de joint venture van Cegeka en UZ Leuven, en die haalt hiermee meteen zijn eerst klant binnen. De joint venture werd in december vorig jaar opgericht. Voordien kochten al twintig andere ziekenhuizen de software aan.

Zo'n 250 artsen, en een duizend verpleegkundigen en paramedici zullen in het ziekenhuis met de software werken. De implementatie gaat na de zomer van start.

Het ASZ meldt dat het de software zal gebruiken om in de eerste plaats medische processen te automatiseren. Later komt daar nog een digitalisering bij van het geneesmiddelenbeheer. De software zou het ook makkelijker moeten maken om in de toekomst samen te werken met andere regionale ziekenhuizen, zoals dat van Dendermonde en van Aalst-Asse-Ninove. Die twee ziekenhuizen gebruiken al het Klinisch Werkstation van nexuzhealth.