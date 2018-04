Atlas Copco ontwikkelt eerste zelflerende compressor

Totnogtoe volgde Atlas Copco de prestaties van haar compressoren op met IoT-technologie. De gegevens van de sensoren worden doorgestuurd naar datacentra, waar ze geanalyseerd worden door experten, die op hun beurt een advies formuleren voor de klanten.

Dankzij de zelflerende compressor is die omweg niet meer nodig: de compressor kan nu zelf met lokale algoritmes data analyseren en interpreteren. Dat moet de compressor optimaler en energiezuiniger laten werken, klinkt het.

Dat de data rechtstreeks door slimme algoritmes wordt verwerkt, betekent niet dat datawetenschappers nu plots overbodig worden in het bedrijf. "De snelheid en de complexiteit waarmee we een dergelijke digitale transformatie doorvoeren zorgt ervoor dat we in Wilrijk een sterk groeiend team van data-ingenieurs hebben samengesteld en dat we permanent op zoek zijn gaan naar mensen met de juiste competenties, en vooral ook de juiste 'attitude'", zegt Wouter Ceulemans.

Atlas Copco is een Zweeds bedrijf, maar het wereldwijde hoofdkantoor van de compressorendivisie, goed voor het grootste deel van de omzet van het bedrijf, bevindt zich sinds de jaren 60 in Wilrijk. De ontwikkeling en de productie van de zelflerende compressor gebeurde dan ook volledig in België.