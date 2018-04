Atos en Google trekken samen naar de zakelijke markt

De samenwerking mikt expliciet op enterprise-klanten. Daarbij wordt de Canopy Orchestrated Hybrid cloud voortaan uitgebreid naar Google Cloud Platform. Google Cloud wordt ook de voorkeurspartner van Atos waarbij die laatste zijn eigen technologie kan combineren met de securitycapaciteiten van Google.

Verder zal Atos inzetten op machine learning die de machine learning API's van Google Cloud aanvullen. Zo willen de twee industrie-specifiekeoplossingen in verschillende sectoren ontwikkelen.

Tot slot gaat de samenwerking ook over de digitale werkplek waarbij Atos meer zal inzetten op de G Suite, Google's kantoorsoftware in de cloud, voor enterprise-klanten. Ook opent het Franse IT-bedrijf drie R&D centra in Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en de VS met een specifieke focus op machine learning en AI waar het zal samenwerken met specialisten van Google.