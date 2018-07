Atos koopt Syntel voor 3 miljard

Syntel werd opgericht in 1980 en heeft 23.000 werknemers, waarvan een groot deel in India. Het hoofdkantoor van de onderneming ligt in de Amerikaanse staat Michigan.

Atos is in ons land vooral bekend van dochteronderneming Atos Worldline, die via Bancontact/Mister Cash het betalingsverkeer in handen heeft. Daarbuiten is het Franse IT-bedrijf echter ook een van de grootste spelers in het Europese IT-landschap, vooral op het gebied van cloud computing, big data en cyberbeveiliging. Door de overname van Syntel wil Atos nu ook haar positie op de Noord-Amerikaanse markt versterken.

Thierry Breton, de CEO van Atos, ziet veel synergie-voordelen. "Atos en Syntel zijn sterk complementair in de diensten die ze aanbieden, in hun klantenbestand en in de regio's die ze bedienen. Dit zal helpen om onze aanwezigheid in Noord-Amerika aanzienlijk te verbeteren en om de digitale transformatie van de klanten van Atos wereldwijd te versnellen", klinkt het in de aankondiging.