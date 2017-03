Atos lanceert extra beveiligde businesstelefoon

Het toestel heet Hoox en draait op Android 6.0. De Hoox k30, met een 5,7 inch scherm en 32 GB aan opslagruimte, is uitgerust met een vingerafdrukscanner en wordt uitgebracht met oog op zakenmensen. "Wij mikken op klanten die in een omgeving werken waar beveiliging belangrijk is, zoals officials, en klanten die veilige data hanteren, mensen die intellectual property te beschermen hebben," vertelt Lieven Stassen, hoofd van de divisie Big Data en Cyber Security bij Atos, aan Data News. "Als jij een van de kopmannen bent in een farmabedrijf dat nieuwe medicijnen ontwikkelt, dan is het belangrijk dat je geen IP laat lekken."

Aanmelden gebeurt standaard met two-factor authentication, waarbij zowel een vingerafdruk als een code nodig is, en alle data op het toestel wordt geëncrypteerd om diefstal tegen te gaan. Met de toestellen biedt Atos end-to-end beveiliging via een secure eigen Android shell. Ook de USB-ingangen, wifi, Bluetooth en de eigenlijke applicaties en data op het toestel worden beveiligd. Daarbij hoort onder meer een eigen app store waarin gebruikers vooraf geverifieerde veilige apps kunnen downloaden. Apps voor videoconferenties en instant messaging met groepen, bijvoorbeeld, maar ook pakweg Twitter of Facebook, al wil Stassen daar wel een kanttekening bij plaatsen. "We kunnen natuurlijk niemand beschermen tegen de uitspraken die ze doen op het internet," zegt hij. "De gegevens die op je cloudprofiel op de server bij Twitter zitten, moeten bovendien door die dienstverlener beveiligd worden. Alle data die zich op jouw telefoon bevindt is wel door ons beveiligd. De smartphoneapp zelf is ook veilig en die valideren wij."

Verkeersencryptie-as-a-service

Daarnaast kunnen gebruikers ook het dataverkeer laten beveiligen. Dat kan via een 'as a service'-model of een 'on premise'-model. "Als je een conference call start, loopt die meestal via een server op het bedrijf zelf, en die is niet echt veilig. Wat wij bijvoorbeeld aanbieden is een volledige geëncrypteerde conference call, via een door ons beveiligde server. Alle in- en uitgaande verkeer blijft zo beveiligd," aldus Stassen

De Hoox, die wordt uitgebracht onder het Bull merk, draait op een beveiligde Android shell, die ook door Atos up to date wordt gehouden. Het toestel is in België beschikbaar voor 699 euro. De beveiliging van dataverkeer door Atos gebeurt via een abonnementsformule aan 59 euro per maand.