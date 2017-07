Aurelius verkoopt Getronics

Getronics is voortaan in handen van Bottega InvestCo, met als voornaamste aandeelhouder de Amerikaans-Brazilliaanse ondernemer Nana Baffour. Beiden bedrijven verwachten dat de overname in de komende dagen wordt afgerond.

Getronics was sinds 2010 grotendeels in handen van Aurelius. Een tweetal jarengeleden nam het ook de overige 22 procent aandelen over van KPN. In die vijf jaar wist het bedrijf wel om zowel geografisch als in aanbod te groeien. Zo nam het in april vorig jaar nog de Colt managed cloud over, de cloudbusiness van Colt, over. Vandaag telt het bedrijf 4500 werknemers met een omzet van 500 miljoen euro in 20 landen. De Belgische afdeling van het bedrijf wordt geleid door Daniel Minschart.