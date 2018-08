Australië bant Chinese leveranciers voor uitbouw 5G-netwerk

De overheid in Australië heeft bekendgemaakt dat het strenger zal zijn voor 'derde partijen' bij het aankopen van 5G-netwerken. Ze gaat ervan uit dat bepaalde leveranciers de nationale veiligheid in gevaar kunnen brengen. "De overheid gelooft dat de betrokkenheid van bedrijven die waarschijnlijk onder buitengerechtelijke invloed staan van een buitenlandse overheid [...], een risico vormt bij het beschermen van het 5G-netwerk tegenover ongeoorloofde toegang of inmenging," zo meldt een mededeling van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Daarbij wordt China niet specifiek genoemd, maar de buitenlandse bedrijven die het meest in het oog springen bij deze mededeling zijn de Chinese bedrijven Huawei en ZTE. Huawei werd eerder al geweerd bij het bouwen van het Australische National Broadband Network, maar Australische providers als Vodafone en Telstra konden de infrastructuur-hardware van het bedrijf wel inzetten voor hun mobiele netwerken. Dat zal met 5G dus verleden tijd zijn.

Ook in de VS en het Verenigd Koninkrijk worden Chinese leveranciers steeds vaker geweerd, toch als het om materiaal voor overheden gaat. De reden daarvoor zou altijd nationale veiligheid zijn, al zijn er nooit bewijzen publiek gemaakt, als zou een van de fabrikanten zijn gebruikers bespioneren.