Australië heeft 5G hotspots (maar niemand kan ze gebruiken)

De eerste hotspots die compatibel zijn met 5G zijn nu uitgerold in Australie. Provider Telstra heeft er enkele geïnstalleerd in zijn 5G Innovation Centr in South Port. Ze zijn verbonden met Telstra's eigen 5G-testnetwerk. Kleine kink in de kabel: er zijn op dit moment nog geen 5G-compatbele smartphones of tablets op de markt die daar eventueel van gebruik kunnen maken. De bezoekers van het Centre die de gratis hotspot gebruiken zullen dus gewoon aan 4G-snelheden surfen. Volgens Telstra is zijn 5G-netwerk in staat om snelheden tot 3Gps door te sturen, maar wie wifi gebruikt zal dus de 'normale' wifi-snelheid van 100 Mbps krijgen. Toegegeven, voor publieke wifi is dat best nog snel.

5G zit er al lang aan te komen, en nu de 3GGP, de regelgevende instantie, het eindelijk min of meer eens is over de standaarden waaraan die 5G moet voldoen, zijn providers en telco's gretig om hun eigen testnetwerken uit te rollen en aan het grote publiek te tonen. In België heeft Ericsson bijvoorbeeld op Corda Campus een 5G-testnetwerkje geïnstalleerd.

Totdat de consumentenhardware mee is, zullen die netwerkjes echter vooral gebruikt worden voor demo's van gespecialiseerde technologie, zoals zelfrijdende wagens.