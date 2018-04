Authenticatieproblemen bij Microsoft Azure

Microsoft Azure, een cloudplatform voor bedrijven, heeft sinds deze middag problemen met authenticatie van gebruikers en een erg traag reagerende site. De problemen zouden zich voornamelijk voordoen in Europa en Australië.

Op Twitter probeert de klantendienst van Azure de gebruikers op de hoogte te houden over de problemen, maar een erg concrete uitleg over wat er precies verkeerd loopt, is er nog niet. Zelf omschrijven ze het als een 'Azure Active Directory service incident'. Ook laten ze weten dat hun ingenieurs het probleem proberen te verhelpen en dat gebruikers voor meer informatie op Twitter of hun site terechtkunnen.

Op dit moment lijkt het erop dat Twitter echter het beste medium is om op de hoogte te blijven, want ook de site van Microsoft Azure heeft moeite met het verwerken van alle aanvragen. De website geeft regelmatig een 502-foutmelding, en wanneer de site wél wil laden, werkt die enorm traag.

Verschillende gebruikers meldden eerst ook problemen met aanmelden op Office 365, maar die problemen blijken ondertussen van de baan.