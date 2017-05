Autonoom voertuig Domino's Pizza maakt eerste levering in Duitsland

De robot heeft zes wielen en kan maximum zestien kilometer per uur rijden. Het heeft ook meerdere camera's en sensoren om de door de straten te navigeren. Hierdoor kan de geautomatiseerde pizzakoerier obstakels ontwijken en zijn snelheid aanpassen aan de voetgangers errond. Het compartiment waar de pizza inzit kan enkel geopend worden met de Domino's app op je smartphone. Er wordt via sms een code verstuurd die je kan gebruiken om je pizza te bemachtigen.

De robot werd ontworpen in samenwerking met Starship Technologies, een Europese start-up begonnen door twee medeoprichters van Skype. Ook in Amsterdam rijdt er al een pizzarobotje rond. Eerder liet het bedrijf in Nieuw-Zeeland een pizza leveren via een vliegende drone. "Leveringen door robots zullen onze bestaande leveringsmethoden aanvullen, inclusief auto's, scooters en e-bikes", zei Don Meij, de CEO van Domino's, in een statement. Het is nog niet duidelijk wanneer de rijdende robotjes naar België komen.