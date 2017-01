Avaya vraagt bescherming tegen schuldeisers

De bescherming tegen schuldeisers slaat voor alle duidelijkheid enkel op de Amerikaanse activiteiten. De wereldwijde operaties van Avaya gaan gewoon door. Ook zegt het bedrijf over genoeg liquiditeit te beschikken tijdens de herstructurering om normaal te opereren. Citybank heeft al laten weten dat het het bedrijf steunt met een financiering van 725 miljoen dollar.

De aanvraag voor Chapter 11 komt niet onverwacht. Vorig jaar waren er al geruchten over een mogelijke verkoop en later een Chapter 11. Het bedrijf wordt in de VS momenteel geleid door Kevin Kennedy. Hoe lang de herstructurering zal duren is niet duidelijk.

Avaya bestaat sinds 2000 als zelfstandig bedrijf maar verdween in 2007 van de beurs nadat het werd overgenomen door investeringsbedrijven TPG Capital en Silver Lake Partners. In 2009 legde het 900 miljoen dollar op tafel voor de overname van Nortel Enterprise Solutions.

Maar sindsdien is het telecom- en IT-landschap sterk geëvolueerd naar een markt waar hardware goedkoper wordt en vooral de software, liefst nog as-a-service, een grotere rol speelt. Mogelijk heeft die veranderende markt het bedrijf de das omgedaan.

In België legde het bedrijf volgens de meest recente publieke cijfers een jaaromzet van 15.720.685 euro neer, maar die omzet daalt al enkele jaren. Het verlies liep daarbij op tot 882.667 euro.