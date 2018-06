AVEVE zowel met Cegeka als Dimension Data in zee

Voor "tuin, dier en bakplezier" kan u als consument terecht in de ongeveer 250 winkels van AVEVE. De land- en tuinbouwgroep zit momenteel in een belangrijk digitaal transformatieproces. In het kader daarvan zal Cegeka nu het volledige beheer van de back-end IT-infrastructuur van Groep AVEVE overnemen. "Dit is een heel mooi voorbeeld van een hybride oplossing gespreid over Google Cloud, Azure Cloud, Cegeka Private Cloud én met on-premise oplossingen van de Groep AVEVE", aldus Zander Colaers, COO Infrastructure bij Cegeka.

Concreet optimaliseert Cegeka onder meer de infrastructuur van de onderliggende SAP-omgeving, waar de productie bij AVEVE op draait, maar ook een reeks AS400-oplossingen en aanverwante systemen. De IT-infrastructuur evolueert dus naar een multi-cloud concept met Cegeka als strategische outsourcingspartner. Die multi-cloudoplossing was voor Bart Van Nynatten, IT-manager bij AVEVE een van de doorslaggevende factoren in de keuze: "We zijn ervan overtuigd dat de ervaring en maturiteit van Cegeka als bedrijf ons zal helpen om te zorgen voor een vlotte transitie naar diverse cloud oplossingen", klinkt het.

Toekomstgericht wifi-netwerk in de cloud

De meeste winkelpunten en sites van AVEVE krijgen ook een nieuw wifi-netwerk. Dat wordt geleverd door Dimension Data en centraal, via de cloud beheerd. Dimension Data gebruikt hiervoor de Cisco Meraki-technologie. "Die cloudbeheerde netwerkoplossing maakt het voor AVEVE mogelijk om het hele netwerk voortaan te beheren vanaf één centrale locatie met een centraal overzichtsplatform van gebruikers, eindapparaten en toepassingen", zegt Pierre Dumont, managing director bij Dimension Data.

"We vonden in Dimension Data een sparringpartner om de winkel van de toekomst vorm te geven. Een betere service die ons ook in staat stelt onze professionele klanten beter te ondersteunen", zegt Filiep Messiaen, chief business solutions officer bij Groep AVEVE. Voor Messiaen is het vooral een toekomstgericht netwerkproject: "In de agrarische sector is spitstechnologie dagelijkse kost. Zo experimenteren we nu al met drones om akkers te verkennen en ziektebeelden en groei-evoluties op te sporen in gewassen. En we testen en analyseren vervolgens de impact van onze zadenvariëteiten en meststoffen." Maar hij denkt onder meer ook aan draadloze scanners voor het personeel in winkels en magazijnen om zo uitputting van de voorraad te vermijden. De connectiviteit is nu alvast verzekerd.