Avit opent vestiging in België

Specifiek mikt het op de sectoren industrie, retail, hospitality, zorg, onderwijs, offshore & maritiem. Daarnaast biedt Avit ook maatwerkoplossingen. Het bedrijf opereert vanuit Antwerpen onder leiding van Thuur Tonnaer.

Avit bedient een groeiend aantal multinationals met volledige ondersteuning in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Het bedrijf werkt hier met internationaal opererende teams, aangevuld met strategische lokale partnerships. Naast de activiteiten die Avit vier jaar geleden in Afrika is gestart vanuit Luanda (Angola), is de opening van een vestiging in België de volgende stap op de internationale markt. Avit heeft zich tot doel gesteld om op strategische locaties in EMEA nieuwe vestigingen te openen.

Gestandaardiseerde 'as a service' IT-oplossingen

Ronald Kraanen, Algemeen Directeur van Avit: "Ons businessmodel is gebaseerd op gestandaardiseerde 'as a service' IT-oplossingen gebouwd op gecombineerde technologieën van strategische partners Cisco, Microsoft, Netapp, VMware en Citrix. Het zijn oplossingen die makkelijk zijn uit te rollen en het model leent zich prima voor internationalisering. We zijn daarmee vier jaar geleden in Afrika gestart en zien nu kansen om uit te breiden naar België. Avit biedt een flink aantal van zijn 'as a service' IT-oplossingen aan onder de vlag van zijn strategische Cisco Gold partnership."

"Uit gesprekken met onder andere Cisco is gebleken dat er in België ruimte is voor een gefocuste partner die gespecialiseerd is in het volledige IT-portfolio en nieuwe architecturen van Cisco, met name voor de bovenkant van de midmarket: organisaties van 200 tot 5000 werknemers. Dankzij de samenwerking met Cisco en de eenvoudige aansluiting op onze huidige activiteiten, kunnen we snel van start en de Belgische klanten direct strategisch en operationeel met onze specialisten ondersteunen", vervolgt Kraanen.

Onder leiding van Thuur Tonnaer

De Belgische vestiging wordt geleid door Thuur Tonnaer, voorheen Managing Director Benelux & Nordics en General Manager Comstor EMEA: "Ik ken uit mijn vorige functies de Belgische IT-markt erg goed, maar dan vooral het verkoopkanaal. Nu krijg ik de mogelijkheid om me te verbreden door ook de eindgebruikers te leren kennen, ondersteund met een zeer breed en toekomstbestendig IT-portfolio. Avit gaat gefaseerd de Belgische markt op als partij met veel ervaring in het op de markt zetten van nieuwe technologieën. In overleg met Cisco gaan we ons in eerste instantie op segmenten binnen de public sector en industrie richten."

In samenwerking met Dutch IT-Channel.