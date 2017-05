AWS neemt 'vader van Java' in dienst

Met James Gosling heeft de clouddienst een grote naam uit de informaticawereld aangetrokken. De Canadees ontwierp in 1990 de originele taalstructuur van Java en bouwde er de eerste compiler en virtuele machine voor. Hij werkte toen voor Sun Microsystems. Toen dat bedrijf in 2009 werd overgenomen door Oracle, trok hij via Google en Liquid Robotics naar Boeing Defense.

Nu kondigt Gosling, die vorige week 62 werd, zijn nieuwe job bij AWS aan op Facebook. Het nieuws werd bevestigd door Amazon Web Services, maar de clouddienst wil nog geen details prijsgeven over het project waaraan de Canadees zal werken.