AWS zet voluit in op AI en machine learning

Vorig jaar lanceerde Amazon Web Services meer dan 1.000 nieuwe diensten op zijn cloudplatform en voor dit jaar zijn er meer dan 1.300 gepland. Alleen al op de eerste dag van zijn conferentie werden meer dan 20 nieuwe diensten en producten getoond, met vooral één grote rode draad: kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning. Het bedrijf spoort iedereen aan om gebruik te maken van beiden en dan liefst uiteraard met zijn kant-en-klare tools en diensten.

Machine learning

Een van die diensten is Amazon SageMaker, een service om het bouwen en implementeren van machine learningmodellen te vergemakkelijken. "Vandaag is het toepassen van machine learning een complexe aangelegenheid met veel trial en error en specialistische kennis", zegt Andy Jassy, CEO van AWS. "Met Amazon SageMaker bieden we een volledig beheerde dienst aan die al die hindernissen wegneemt met voorgebouwde modellen en die het mogelijk maakt AI-diensten met één klik op te starten. Het ondersteunt de meest gangbare frameworks in de machine learningindustrie en stelt ontwikkelaars in staat het hele traject, van het opzoeken van data tot en met het leveren van het AI-model aan hun klanten, uit te voeren zonder hun applicatie te moeten verlaten. De bedoeling is elk individu van waar ook toegang te geven tot dezelfde technologie en tools als de grote bedrijven zodat ontwikkelaars machine learning meer en beter kunnen toepassen ongeacht hun kennis van ML - en SageMaker neemt heel wat van die complexiteit weg."

En video

Nieuw in dit concept is AWS DeepLens, een camera met ingebouwde AI-capaciteiten zoals optical character recognition en herkenning van beelden en voorwerpen. Het is een volledig programeerbare videocamera die in staat is zelfstandig gesofisticeerde deep learning computer vision modellen in real-time te verwerken (meer dan 100 miljard per seconde). Hij wordt geleverd met een aantal voorgeconfigureerde modellen zodat ontwikkelaars ook zonder ervaring met deep learning onmiddellijk aan de slag kunnen. Zo kan DeepLens bijvoorbeeld geprogrammeerd worden om nummerplaten te herkennen en automatisch je garagedeur te openen.

Delen DeepLens kan nummerplaten herkennen en automatisch je garagedeur openen.

AWS gaat trouwens verder op dat videopad met nieuwe tools voor videoherkenning. Vorig jaar lanceerde het al de Amazon Rekognition Image service, en daar voegt het nu Rekognition Video aan toe, een nieuwe dienst voor video-analyse waarmee je nauwkeurig duizenden objecten, gezichten of andere content uit videobeelden kan detecteren, volgen en afzonderen. Ook nieuw in die context is Amazon Kinesis Video Streams waarmee je streaming video van miljoenen camera's kan binnenhalen zonder zelf de infrastructuur daarvoor te moeten opzetten. De streams worden opgeslagen met time-based indexing, klaar voor verdere analyse en verwerking.

Ook met taal

Voor ontwikkelaars die geen experten zijn in machine learning maar wel belangstelling hebben om apps te ontwikkelen met de AI-eigenschappen, heeft AWS nog andere diensten klaar die hun nut zullen bewijzen in de bedrijfswereld. Zo is er Amazon Transcribe, een dienst voor automatische spraakherkenning die het voor ontwikkelaars gemakkelijk maakt om spraak-naar-tekst eigenschappen aan hun applicaties toe te voegen. Het wordt een meertalige dienst (voorlopig wel alleen Engels en Spaans) die ook telefoonaudio zal ondersteunen, meerdere sprekers zal herkennen, en ook leestekens en formattering moet aankunnen. Nauw daarbij aanleunend is Amazon Translate dat technieken voor neurale machinevertaling zal gebruiken voor real-time vertaling van en naar voorlopig zes talen (maar volgend jaar komen er nog bij). En dan is er nog Amazon Comprehend dat een tekst van een document, sociaal netwerk of artikel analyseert en dan vertelt wat het gevonden heeft: welke taal, waarover het gaat (mensen, plaatsen, organisaties), ingesteldheid (positief, negatief, neutraal), en sleutelwoorden. "Op die manier willen we via natural language processing waardevolle inzichten ontdekken in teksten die anders verborgen zouden blijven, en dat geldt ook voor bijvoorbeeld miljoenen documenten in bibliotheken of krantenartikels", aldus Jassy.

IoT

Uiteraard kwam ook het Internet of Things uitvoerig aan bod op de conferentie. Zo introduceerde AWS zijn IoT Analytics, een fully managed service die een gesofisticeerde data-analyse levert van gegevens afkomstig van IoT-apparaten. De service werkt ook nauw samen met Amazon Quicksight voor het visualiseren van de data. En wie met IoT werkt, zal wel weten dat het vaak een haast onbegonnen klus is om duizenden of zelfs miljoenen IoT-apparaten te beheren - installeren, opzetten, monitoren, updaten, of buiten gebruik stellen. Vandaar de introductie van AWS IoT Device Management dat bedoeld is om de gebruiker bij te staan in elke fase van die IoT-levenscyclus - zeg maar fleet management voor IoT. Begin volgend jaar voegt AWS daar ook nog IoT Device Defender aan toe voor de extra-beveiliging van IoT-apparatuur.

Delen SageMaker is een service die het bouwen en implementeren van machine learningmodellen vergemakkelijkt.

Aangezien heel wat van die apparaten uitgerust zijn met goedkope microcontrollers die een link naar de cloud leggen, heeft AWS nu ook Amazon FreeRTOS gelanceerd, een IoT-microcontroller besturingssysteem dat ontwikkeling, beveiliging, implementatie en onderhoud van dergelijke apparaatjes moet vereenvoudigen. Het is een open source-oplossing die ook over-the-air updates mogelijk moet maken en voor veilige connecties moet zorgen voor soms gevoelige data. "Want maar al te vaak wordt bij IoT uit het oog verloren dat het niet louter om grote installaties gaat maar eerder over miljoenen kleine devices die overal in verwerkt zitten en die dezelfde behoeften van connectie en beveiliging hebben als de grote", stelt Andy Jassy nog.