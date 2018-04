AXS Guard gaat 'as-a-Service'

AXS Guard is een internetbeveiliger, gespecialiseerd in kmo's. Sinds het zich midden vorig jaar van Vasco Data Security afscheurde, staat het bedrijf terug op eigen benen. En daar hoort een nieuwe wind bij.

Zo kondigt het bedrijf enkele hardware upgrades aan, maar opvallender is dat AXS Guard zijn dienstverlening via een 'as-a-Service' model gaat aanbieden. "Met de constante evoluties op technologisch vlak is het niet altijd mogelijk om de 'juiste keuze' te maken op vlak van digitale beveiliging," zegt Dan Verbruggen, Sales & Marketing director, daarover in een persbericht. "Er gebeurt elke dag zo veel, en bedrijven veranderen ook voortdurend, waardoor we van mening zijn dat zowel flexibiliteit als schaalbaarheid een vereiste worden voor securityproviders. Met AXS Guard-as-a-Service komen we daaraan tegemoet." Het bedrijf gaat dat portfolio en dienstenmodel ook rechtstreeks naar partners en resellers brengen, zonder distributeurs.

AXS Guard is sinds 2017 weer volledig in handen van Able nv, het bedrijf achter oprichter Alex Ongena. Hij verkocht zijn bedrijf tien jaar terug aan Vasco en bleef al die tijd ook zelf aan boord. Enkele maanden geleden maakte hij de omgekeerde beweging en kocht hij zijn eigen bedrijf weer af.