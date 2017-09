AXS Guard scheurt zich weer af van Vasco

AXS Guard komt voortaan weer onder Able nv, het bedrijf achter oprichter Alex Ongena. Hij verkocht zijn bedrijf destijds aan Vasco en bleef al die tijd ook zelf aan boord. Vandaag maakt hij de omgekeerde beweging en koopt hij zijn eigen bedrijf weer af.

"VASCO Data Security is altijd een waardevolle partner geweest, maar we waren er als aparte entiteit niet langer van overtuigd dat we efficiënt genoeg konden werken als onderdeel van een grote, globale partner." Aldus Ongena in een persmededeling.

Ongena wil nu op eigen krachten zijn bedrijf verderzetten met een focus op security naar kmo's toe. Zonder vast te hangen aan een internationale reus als Vasco hoopt het tegelijk wendbaarder te zijn in haar dagelijke operaties.

Voor klanten van het bedrijf verandert er normaal gezien niets. Enkel de dienstverlening die afkomstig is van AXS Guard zal voortaan via het 'nieuwe' bedrijf lopen.