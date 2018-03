Azure krijgt lokale versie voor overheden

De cloud zit overal en binnenkort waarschijnlijk ook in de kelders van een overheidsdienst. Aan Reuters vertelt Tom Keane, head of global infrastructure bij Microsoft Azure, dat het bedrijf vanaf midden 2018 een op maat gemaakte overheidsversie van Microsoft's cloudoplossing zal uitbrengen.

"We hebben Azure Stack ontwikkeld van uit het scenario dat het op een duikboot moet draaien", zegt Keane aan Reuters.

Azure is vandaag al beschikbaar voor overheden, zo is onder meer de Vlaamse overheid klant. Maar hier gaat het specifiek om een versie waarbij de data met zekerheid zeer lokaal kan worden bewaard. Het gaat om een combinatie van Azure Stack en Azure Government en mikt onder meer op afdelingen bij defensie of ambassades.