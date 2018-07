Babyfoons Foscam makkelijk te hacken

Eigenaren van de camera's zouden de apparaten zo snel mogelijk moeten updaten. Het Israelische securitybedrijf VDOO berichtte eerder al over een beveiligingslek bij verscheidene camera's van Foscam. De Consumentenbond ontdekt nu dat ook twee babycams, de Fosbaby en de Fosbaby P1, en nog een beveiligingscamera, lek zijn.

Het probleem zit hem er vooral bij dat de toestellen niet automatisch updaten. Voor de meeste producten volstaat het om de meest recente software te installeren. Maar dat dit niet automatisch gebeurt is voor de Consumentenbond een probleem.

Volgens de bond is een bezoek aan een malafide of geïnfecteerde website voldoende om hackers de gelegenheid te geven de camera's over te nemen en beelden te bekijken. Ook wijst het er op dat wanneer de camera via het internet benaderbaar is, hij te vinden is via IoT-zoekmachine Shodan.io en zo vlot te ontdekken is voor vreemden. Al staat die functie wel standaard uit. Maar eens de camera kan gevonden worden, zouden indringers ook toegang kunnen krijgen tot het thuisnetwerk waardoor alle software van het toestel updaten ten zeerste aan te raden is.