Backpage, de inspiratie voor de FOSTA-wet, wordt opgedoekt

Backpage, een van de bekendste sites voor seksadvertenties op het web, wordt opgedoekt. Eerder deze maand werd beslag gelegd op de site, na een onderzoek van achttien maanden door autoriteiten in Texas. Backpage zou onder meer kinderprostitutie ondersteund hebben.

De CEO van de site, Carl Ferret, heeft ondertussen toegegeven dat hij zich er bewust van was dat de 'grote meerderheid' van de advertenties op de website prostitutie promootten, en dat hij en zijn team de ware aard van die advertenties probeerden te verbergen. Hij pleitte ook schuldig voor het witwassen van geld. Hij zou de inkomsten van de site, tot zo'n 500 miljoen dollar, hebben weggewerkt via verschillende bankrekeningen, maar ook via cryptoplatformen als CoinBase. Voor dat witwassen kan hij tot vijf jaar gevangenisstraf krijgen.

FOSTA

De arrestatie loopt gelijk met de goedkeuring van de FOSTA-wet in de Amerikaanse Kamer, maar heeft er uiteindelijk weinig mee te maken. Ironisch genoeg is Backpage de grootste inspiratie voor FOSTA, een wet die sites deels verantwoordelijk stelt voor wat gebruikers posten. Onder deze wet zou Craigslist bijvoorbeeld vervolgd kunnen worden wanneer een prostituee een advertentie op het forum plaatst.

De wet kwam er deels omdat Backpage, ondanks sterke indicaties dat het wetens en willens kinderprostitutie promootte, niet vervolgd kon worden. Sites waren tot voor kort namelijk nooit verantwoordelijk voor wat gebruikers postten. Daar komt nu dus verandering in. Meteen na de goedkeuring van de wet, die in mei in voege zou treden, sloten sites als Reddit en Craigslist al verschillende zoekertjessecties van hun diensten af.

Sekswerkers zelf zijn niet van de wet gediend. Hoewel FOSTA voornamelijk mensenhandel moet bestrijden, is de tekst zo vaag dat hij elke vorm van prostitutie of persoonlijke zoekertjes, ook die tussen twee gewillige volwassenen, vervolgbaar maakt, waardoor met een beetje slechte wil ook pornosites in het zoeklicht komen.

Prostitutie is, voor alle duidelijkheid, illegaal in veel staten in de VS (in België is dat bijvoorbeeld niet zo, op voorwaarde dat participanten volwassen zijn en hun goedkeuring geven). Belangengroepen melden dat online handel sekswerk voor een deel veiliger maakte, omdat de prostituees zelf zo minder afhankelijk waren van pooiers. Ze zouden ook niet meer op straat moeten tippelen, wat hen minder kwetsbaar maakte voor geweld. Met de nieuwe wet zou sekshandel weer in de schaduw terugtrekken, waardoor het weer moeilijker wordt om slachtoffers te vinden.