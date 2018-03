Baidu mag zelfrijdende wagens testen in China

Baidu krijgt toestemming van de Chinese overheid om op zo'n 33 wegen, in totaal goed voor 105 kilometer wagens zonder menselijke tussenkomst te laten rijden. Het gaat daarbij om de minder bevolkte buitenwijken van Beijing. Baidu's zelfrijdende wagens krijgen de naam 'Apollo' mee.

De toestemming komt er opmerkelijk genoeg kort nadat Uber in de VS het eerste dodelijk ongeval heeft veroorzaakt met een zelfrijdende wagen.

Baidu wil net zoals Uber en Waymo (Google) zijn zelfrijdende technologie in echte omgevingen testen. Baidu zelf hoopt volgens Reuters tegen 2019 de technologie op de markt te krijgen.

Data News was afgelopen week voor een bedrijfsbezoek aan Huawei in China en kon daar een Apollo-wagen spotten. Wat opvalt is dat de wagen niet alleen veel sensoren op en rond de wagen heeft. Ook in de koffer zit stevig wat hardware om de data zo snel en accuraat mogelijk te verwerken.