Baidu stelt platform voor zelfrijdende wagens open

Baidu, zo'n beetje het Chinese Google, is al sinds 2015 bezig met research en development voor zelfrijdende wagens. Project Apollo omvat autotechniek, hardware, software en clouddatadiensten voor zelfrijdende wagens die gedeeld zullen worden met andere bedrijven zoals autobouwers. Baidu wil daarmee de ontwikkeling van autonome wagens in een hogere versnelling krijgen.

Het staat zo trouwens tegenover concurrenten als Google en Tesla, die belangrijke technologische bevindingen meestal wel voor zichzelf houden. Analisten zien in de stap een gelijkenis met Android, dat door hetzelfde Google als open platform werd gelanceerd voor mobiele toestellen. Hoewel het gratis beschikbaar is, heeft Android een grote hand in het succes van Google's vele apps en diensten. Als Baidu een belangrijke speler kan worden in de 'besturingssystemen' van auto's, valt daar waarschijnlijk ook wel wat te rapen, van gebruikersfees voor autobouwers tot de massa data die zelfrijdende auto's zullen verzamelen.

Volgens de planning komt de technologie voor voertuigen in een gesloten omgeving in juli beschikbaar. Voor het einde van het jaar wordt dat uitgebreid naar eenvoudige stedelijke situaties. Uiteindelijk moet in 2020 alle kennis van Baidu openbaar zijn zodat auto's op basis van het platform volledig autonoom kunnen rijden op snelwegen en in steden.

Baidu wil het platform niet alleen openstellen voor andere bedrijven, maar ook partners toevoegen om de technologie te blijven ontwikkelen. Daarbij denkt het bedrijf aan makers van voertuigen, sensoren en andere componenten. Baidu werkt nu al samen met de Chinese autofabrikanten BAIC, BYD en Chery. Een samenwerking met BMW eindigde vorig jaar.