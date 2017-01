Banken willen Toshiba aanklagen voor boekhoudfraude

Toshiba zit al enkele jaren in een storm. Die begon toen het in 2015 moest toegeven dat het zijn eigen winstcijfers met enkele miljarden yen overdreef. Later nam het het nucleaire bedrijf CB&I Stone & Webster over dat achteraf gezien veel minder waard bleek te zijn dan gedacht. Om het waardeverlies op die laatste aankoop te compenseren liet het bedrijf vorige week verstaan dat het zijn chipdivisie zou afsplitsen en deels verkopen.

Daar komt nu bij dat de Japanse fondsenbank Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp vandaag bekendmaakt dat het 1 miljard yen (8,12 miljoen euro) eist van het bedrijf voor de schade die de daden van Toshiba hebben aangebracht aan het pensioenfonds van de klanten van de bank. Ook twee andere fondsenbanken, Sumitomo Mitsui Bank en Mizuho Trust & banking Co zouden volgens bronnen van Reuters een gelijkaardige zaak voorbereiden.

Voor Toshiba is het de zoveelste klap door het boekhoudschandaal. In oktober liet het technologiebedrijf al weten dat er in totaal al 16,7 miljard yen of 136 miljoen euro werd geëist van 45 buitenlandse investeerders. Nog eens 15 japanse organisaties zouden 15,3 miljard yen (of 124 miljoen euro) eisen.