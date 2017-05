Banksector wil screen scraping stoppen

Screen scraping is een techniek waarbij gegevens die je op je scherm, bijvoorbeeld bij het afronden van een online transactie, elders worden gebruikt. Sommige betalingsproviders gebruiken die techniek waarbij ze je inloggegevens verzamelen om namens jou de betaling uit te voeren bij je bank.

De praktijk is op zich legitiem, de betalingsprovider verzamelt de gegevens immers om de verkoop vlot af te ronden, maar de Europese bankfederatie (EBF) is er niet mee gediend. Zo krijgen die externe partijen bij een betaling toegang tot de volledige bankrekening, inclusief de inkomsten en uitgaven. Daarnaast vergroot screen scraping de kans op cyberincidenten omdat je gegevens via een externe partner gaan.

EBF wil betalingsproviders niet verbannen, maar stelt zelf voor dat zo'n spelers via een aparte interface werken. Wat veiliger is voor de consument.