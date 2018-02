Bart Versluys verhoogt zijn aandeel in Zora Bots

Zora Bots is het bedrijf van Tommy Deblieck en Fabrice Goffin. Het werd opgericht in 2013 en groeide op vijf jaar tijd al uit tot een van de grootste bedrijven voor robotsoftware wereldwijd. Ze werkten al samen met de Japanse robotgigant Softbank Electronics voor de ondertussen vrij bekende Zora en Pepper-robots. Zora Bots voorziet de robots van Softbank bijvoorbeeld van software.

Wereldwijd

Ondertussen heeft Zora Bots verschillende vestigingen over de hele wereld. Vorig jaar openden ze nog een filiaal in San Francisco, het 'hart' van de wereldrobotica. Daarnaast hebben ze in vrijwel elk continent verschillende partnerschappen met lokale roboticabedrijven - enkel in Zuid-Amerika kregen ze nog geen voet aan grond. De 'Zorabots' zoals Pepper en Zora worden op dit moment al ingezet in verschillende ziekenhuizen, hotels, rusthuizen en winkels wereldwijd, ook in België. Oostende is trouwens de stad met het meeste aantal robots in gebruik (pro capita) en wordt daarmee vaak als koploper gezien.

Begin 2017 kondigde Bart Versluys al aan dat hij 25 procent van de aandelen van Zora Bots zou opkopen, ondertussen heeft hij dat aandeel opgekrikt naar 50 procent. Het vertrouwen in de 'Zora-oplossing' voor de wereld is bij hem enkel groter geworden en met die kapitaalsverhoging hopen ze dat de internationale groei van het bedrijf alleen maar zal toenemen.

Oliver

Daarnaast kondigde Zora Bots ook aan dat er binnenkort een nieuw lid bij de familie komt: 'Oliver'. De robot komt oorspronkelijk van het Chinese bedrijf 'CanBots', die na het zien van het succes van Pepper en Zora ook besloten om Zora Bots in te schakelen om de software te voorzien van hun UO5-model.

Die samenwerking leverde de nieuwe robot 'Oliver' op. De software van Zora Bots werd op enkele weken tijd aangepast om ook te werken met dit model, waardoor Oliver ondertussen al enkele basistaken kan uitvoeren. Zo kan hij zelfstandig bewegen, bepaalde vragen beantwoorden en weersvoorspellingen geven. Om de bewegingsmogelijkheden van de robot te tonen, was zelfs een dansje van Michael Jackson geprogrammeerd.

Ondertussen is er ook al een eerste koper van de nieuwste Zorabot bekendgemaakt. Deutsche Telekom AG bestelde al enkele Oliver-modellen. Het is de bedoeling dat die over een paar maanden zullen meewerken in verschillende winkels. Zo zullen ze producten aanbrengen en meer informatie verschaffen aan potentiële kopers.

Zorabot is niet gemaakt om de taken van mensen over te nemen, maar om die juist makkelijker te maken, benadrukken de twee oprichters. Hun uiteindelijke doel is om de Zorasoftware in elke mogelijke robot te krijgen. "Wanneer je een tekst typt, gebruik je geen gewone tekstverwerker, je gebruikt Microsoft Word. Wij willen dat Zora die standaard wordt voor robotsoftware," aldus Tommy Deblieck, medeoprichter van Zora Bots.