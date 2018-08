BASE haalt hoogste 4G-downloadsnelheden in België

OpenSignal voerde meer dan 141 miljoen metingen uit op 10.098 Belgische apparaten in de periode van 1 mei tot en met 29 juli.

Bij het vorige rapport in maart stond BASE nog op gelijke voet met Orange wat 4G-downloadsnelheid betreft. In vergelijking met maart kunnen BASE-gebruikers nu meer dan 5 Mpps sneller downloaden. Zo komt de gemiddelde 4G-downloadsnelheid van BASE op net geen 45 Mbps. OpenSignal noemt dat één van de hoogste snelheden dat het ooit (wereldwijd) opgemeten heeft. Proximus zag zijn 4G-downloadsnelheid stijgen tot 39 Mbps, terwijl die bij Orange -opvallend genoeg - daalde. Daardoor belandt Orange nu op het laagste schavotje met 34 Mbps.

Wanneer ook de downloads via 3G meegerekend worden, blijft de top drie dezelfde, al wordt het verschil tussen BASE en Proximus dan verwaarloosbaar. De resultaten zijn in lijn met een kleiner onderzoek dat Test Aankoop begin juli presenteerde (een kleine 3.000 metingen, waarbij ook nog downloads via 2G meegerekend werden).

Wat de 4G-dekking betreft, zitten de mobiele operatoren alledrie rond de 85 procent. Bij de uploadmetingen en op vlak van latency komt het mobiele netwerk van Proximus het best uit de bus.