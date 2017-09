Base lanceert flexibel gsm-abonnement

De abonnementen van 15, 25, 35 of 45 euro blijven bestaan, maar waar je vroeger bij een abonnement van €25 over '3 gigabyte en 300 minuten' beschikte, valt dat nu vrij te besteden naar '6 gigabyte of 600 minuten'. Dat wil zeggen dat wie eens 4,5 gigabyte verbruikt, niet plots moet bijbetalen voor anderhalve gigabyte, maar dat tegoed kan aftrekken van de belminuten.

Dat levert de volgende pakketten op: voor €15 euro krijg je 3GB of 300 minuten. Voor €25 is dat 6GB of 600 minuten. Voor €35 euro is dat 12GB of 1200 minuten en voor €45 euro krijg je 24 GB of 2400 minuten. Sms'en is gratis.

Wie toch nog buiten zijn bundel gaat betaalt wel bij en de kostprijs per minuut of megabyte is afhankelijk van je tariefplan. Maar Base laat wel toe dat je ongebruikte minuten of megabytes één maand kan overdragen.

Orange

Vlak voor de aankondiging van Base pakte ook Orange uit met een uitbreiding van zijn datavolumes. Wie daar een Love-bundel heeft (mobile + vast internet + tv) krijgt op alle gekoppelde gsm-abonnementen voortaan dubbel zoveel data. Hier gaat het om 0,2 GB voor Kolibrie, 3GB voor Dolfijn, 6GB voor Koala, 10GB voor Panter, 20 GB voor Arend en Arend Premium.