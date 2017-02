BeCentral wil Belgische digitale vaardigheden verbeteren

Het streefdoel van het project is om 10.000 mensen bij te scholen voor 'de de digitale arbeidsmarkt'. Die digitale arbeidsmarkt zou in de EU tegen 2020 zo'n 900.000 nieuwe jobs creëren. "Het initiatief richt zich vooral op mensen met slechts beperkte digitale vaardigheden, voor wie de instapdrempel bij andere opleidingen vaak te hoog is. Als geld geen rol speelt geeft alleen talent en motivatie de doorslag" benadrukt voorzitter Rodolphe Verhaegen.

Vanaf maart krijgen verschillende projecten een plaats in de leegstaande ruimtes in Brussel-Centraal. Daar komen digitale labs, les- en ontmoetingsruimtes. De opleidingen die er doorgaan verschillen ook in lengte. Op eerste niveau zullen mensen komen voor kleinschalige projecten en workshops van een dag of korter. Voor langere cursussen van twee maanden tot een jaar neemt BeCentral haar intrek op de tweede verdieping.

Toch ligt de focus ligt niet alleen op werk volgens Nina Mallants, Brussels stadsambassadeur voor innovatie. "Ons eerste intitiatief, BeCode wil leken leren coderen maar we willen een plaats zijn waar iedereen zijn pleinvrees voor het digitale overwint. Op dit moment moeten we de komende initiatieven nog uitwerken, er liggen nog geen andere BeCentral projecten vast."

Ook voor een carrièreswitch

Minister van de digitale agenda Alexander De Croo (Open Vld) is mede initiatiefnemer van het project en kijkt op dezelfde manier naar BeCentral. "In de toekomst zou het project verder moeten uitbreiden en voor iedereen toegankelijk worden. Scholen zouden er naartoe kunnen voor een digitaal bad, maar ook vijftigers kunnen er zich voorbereiden op een carrièreswitch."

BeCentral bestaat uit 28 deelnemers uit de academische wereld, privéondernemers en IT-experten. De verschillende projecten worden gefinancierd met een budget van 158.000 euro, geschonken door de deelnemende partners en aangevuld door een lening van 650.000 van FPIM, een federaal fonds waarvan het kapitaal in handen is van de Belgische Staat.